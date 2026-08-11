GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Equal Weight-Einstufung
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11.08.2026 11:43:47
GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die gute Auftragsdynamik dürfte sich trotz höherer Vergleichszahlen im zweiten Halbjahr fortsetzen, während das Betriebsergebnis am oberen Ende der Jahreszielspanne liegen sollte, schrieb Timothy Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den jüngsten Quartalszahlen des Anlagenbauers. Die Profitabilität werde sich voraussichtlich behaupten und die solide Liquiditätslage biete Rückhalt für das neue Aktienrückkaufprogramm.
Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:27 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 64,40 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 8,70 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42 974 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 13,9 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2026 erfolgen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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