Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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17.07.2026 11:04:00
Gemini Notebook: Google tauft sein KI-Recherchetool NotebookLM um
Google tauft sein KI-Recherchetool NotebookLM um: Ab sofort heißt es Gemini Notebook und sonst ändert sich auch was. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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