On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Genpact (NYSE:G) announced that full-year revenue growth will reach at least 7% as its automated artificial intelligence strategy, called Agentic Operations, takes hold. For long-term investors, the corporate pivot shifts the business away from labor-heavy services toward recurring software-like revenue streams.

Structural margin gains and rapid technology adoption position the enterprise for compounding long-term returns. Three things management said on the call stand out.

The company is accelerating its transition into Agentic Operations, expanding its total addressable market (TAM) -- the total revenue opportunity available -- and locking in higher-margin recurring contracts.

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