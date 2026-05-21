Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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21.05.2026 15:51:20

German intelligence offices snub US-based Palantir software

Germany's domestic intelligence agency has reportedly chosen a data analysis system from France, instead of US-based Palantir. Civil society has welcomed the move, but says more must be done.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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