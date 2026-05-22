Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
22.05.2026 13:03:20
German intelligence offices snub US-based Palantir software
Germany's domestic intelligence agency has reportedly chosen a data analysis system from France, instead of US-based Palantir. Civil society has welcomed the move, but says more must be done.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
21.05.26
|London mayor blocks the Met’s £50mn Palantir deal (Financial Times)
|
18.05.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palantir von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.05.26
|Palantir Technologies gegen BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Zahlen stärker wirkt (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
11.05.26
|Rotation im KI-Sektor: Warum AMD und Micron derzeit besser laufen als Palantir Technologies (finanzen.at)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.05.26
|Palantir-Aktie nach starken Zahlen dennoch unter Druck (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|115,98
|-1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.