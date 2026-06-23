Gap Aktie

Gap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

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24.06.2026 01:35:20

Germany faces EU penalty over gender pay gap directive

Germany was required to incorporate the EU Pay Transparency Directive into its national law, but it has missed the deadline.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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