Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
24.09.2026 11:35:27
Germany news: VW to step up cost-cutting program
Volkswagen's chief says the carmaker will accelerate its streamlining measures as workers protest. The Israeli ambassador says the Left Party win in Berlin polls poses a risk to the city's Jewish community. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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