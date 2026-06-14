WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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14.06.2026 13:43:19

Germany upbeat as final World Cup preparations begin

As the German men's national football team embark on their final preparations for the World Cup at their base camp in North Carolina, they're looking to make amends for disappointing tournaments in Russia and Qatar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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