Gewinne in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu

Am Donnerstag gewinnt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,36 Prozent auf 4 546,34 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,958 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,249 Prozent stärker bei 4 541,47 Punkten in den Handel, nach 4 530,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 541,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 593,11 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,521 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 14.11.2023, bei 4 291,72 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, bei 4 279,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, stand der Euro STOXX 50 bei 3 975,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 17,90 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 593,11 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 3,79 Prozent auf 38,45 EUR), BMW (+ 3,18 Prozent auf 102,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,00 Prozent auf 63,59 EUR), Flutter Entertainment (+ 2,46 Prozent auf 133,50 GBP) und Bayer (+ 2,27 Prozent auf 31,77 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen UniCredit (-4,51 Prozent auf 23,84 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,48 Prozent auf 381,50 EUR), Deutsche Telekom (-3,95 Prozent auf 21,67 EUR), Ferrari (-3,03 Prozent auf 330,15 EUR) und SAP SE (-2,89 Prozent auf 142,26 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 372 614 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 366,367 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,57 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at