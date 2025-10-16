Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittag.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,43 Prozent auf 5 629,40 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,738 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,012 Prozent schwächer bei 5 604,34 Punkten, nach 5 605,03 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 585,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 629,62 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,60 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.09.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 372,31 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2025, einen Stand von 5 298,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 908,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 14,47 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 674,55 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,26 Prozent auf 1 767,00 EUR), Deutsche Bank (+ 0,98 Prozent auf 30,38 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 190,90 EUR), BMW (+ 0,84 Prozent auf 79,54 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,78 Prozent auf 52,77 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,74 Prozent auf 559,80 EUR), Bayer (-0,62 Prozent auf 27,09 EUR), Siemens Energy (-0,57 Prozent auf 105,30 EUR), Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 224,60 EUR) und SAP SE (-0,32 Prozent auf 233,45 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 436 196 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 328,143 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,96 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

