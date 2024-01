Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 mittags fester

Am Mittag halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 4 526,97 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,945 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent fester bei 4 528,45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 521,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 568,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 524,53 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 418,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2023, wies der Euro STOXX 50 4 137,63 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 02.01.2023, einen Stand von 3 856,09 Punkten auf.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,79 Prozent auf 25,14 EUR), Bayer (+ 1,92 Prozent auf 34,28 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,72 Prozent auf 2,69 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,61 Prozent auf 113,60 EUR) und BMW (+ 1,55 Prozent auf 102,34 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-1,03 Prozent auf 37,41 EUR), Siemens (-0,89 Prozent auf 168,40 EUR), SAP SE (-0,60 Prozent auf 138,64 EUR), Deutsche Börse (-0,56 Prozent auf 185,45 EUR) und Ferrari (-0,03 Prozent auf 306,55 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 405 694 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 366,367 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 11,58 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at