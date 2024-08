Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Aufwind

Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:43 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 1,52 Prozent auf 4 799,64 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,000 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,195 Prozent höher bei 4 736,84 Punkten, nach 4 727,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 803,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 727,63 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 983,11 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 100,90 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.08.2023, den Stand von 4 288,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,84 Prozent auf 31,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,37 Prozent auf 37,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,70 Prozent auf 95,12 EUR), Stellantis (+ 2,70 Prozent auf 14,47 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,63 Prozent auf 59,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen UniCredit (-0,01 Prozent auf 34,95 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 24,95 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,24 Prozent auf 3,49 EUR), Eni (+ 0,28 Prozent auf 14,45 EUR) und Enel (+ 0,57 Prozent auf 6,54 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 714 149 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 316,811 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 9,62 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

