Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 4 940,05 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,188 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,099 Prozent höher bei 4 940,35 Punkten, nach 4 935,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 953,34 Punkte, das Tagestief hingegen 4 915,57 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,760 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 916,89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 811,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 073,35 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,47 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Stellantis (+ 0,96 Prozent auf 12,68 EUR), SAP SE (+ 0,91 Prozent auf 221,05 EUR), Eni (+ 0,70 Prozent auf 14,46 EUR), Siemens (+ 0,53 Prozent auf 180,42 EUR) und adidas (+ 0,46 Prozent auf 217,00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,05 Prozent auf 469,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,98 Prozent auf 57,79 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 92,28 EUR), BMW (-0,63 Prozent auf 76,00 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,50 Prozent auf 140,38 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 970 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,521 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

