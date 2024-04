Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start steigen

Am Montag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,31 Prozent auf 14 300,99 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,223 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,341 Prozent auf 14 305,01 Punkte an der Kurstafel, nach 14 256,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 324,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 287,68 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 294,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 761,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 13 807,75 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 3,47 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,88 Prozent auf 0,93 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,44 Prozent auf 12,32 EUR), Hypoport SE (+ 1,44 Prozent auf 252,80 EUR), GFT SE (+ 1,40 Prozent auf 28,95 EUR) und HORNBACH (+ 1,21 Prozent auf 75,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Varta (-1,83 Prozent auf 9,14 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,25 Prozent auf 47,30 EUR), STRATEC SE (-1,20 Prozent auf 41,15 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,20 Prozent auf 18,18 EUR) und PATRIZIA SE (-1,01 Prozent auf 7,88 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 92 006 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 16,350 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at