Hypoport Aktie

141,20EUR 1,20EUR 0,86%
Hypoport

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

<
23.09.2025 10:37:37

Hypoport SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Die Immobilienpreise stiegen, was gut für die Hypothekenvolumina sei, schrieb Gerhard Orgonas nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Dafür erwarte der Hypoport-Chef einen Einbruch der Neubauzahlen. Staatliche Impulse könnten dies jedoch verhindern./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141,20 € 		Abst. Kursziel*:
84,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
141,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
84,14%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

