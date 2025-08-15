FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Im März habe die Ankündigung des deutschen Konjunkturpakets die Kredit-Transaktionen zunächst noch massiv angetrieben, bevor es dann im April zu einem deutlichen Rückgang gekommen sei, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun darauf, wie sich das Volumen nach dieser volatilen Phase entwickeln wird./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.