Hypoport Aktie
|164,60EUR
|1,20EUR
|0,73%
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Im März habe die Ankündigung des deutschen Konjunkturpakets die Kredit-Transaktionen zunächst noch massiv angetrieben, bevor es dann im April zu einem deutlichen Rückgang gekommen sei, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun darauf, wie sich das Volumen nach dieser volatilen Phase entwickeln wird./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
318,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
161,80 €
|
Abst. Kursziel*:
96,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
164,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93,20%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SEmehr Nachrichten
|
13.08.25
|Börsianer warten auf Impulse: SDAX zum Start im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.08.25
|SDAX aktuell: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
11.08.25