Hypoport Aktie

161,20EUR -10,40EUR -6,06%
Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

12.08.2025 11:37:14

Hypoport SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport von 310 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister habe trotz schwächerer Volumina in der Hypothekenfinanzierung die Jahresziele bestätigt, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
173,80 € 		Abst. Kursziel*:
75,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
161,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
89,21%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

