Hypoport Aktie
|161,20EUR
|-10,40EUR
|-6,06%
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport von 310 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister habe trotz schwächerer Volumina in der Hypothekenfinanzierung die Jahresziele bestätigt, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
305,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173,80 €
|
Abst. Kursziel*:
75,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
161,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89,21%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
