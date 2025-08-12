Hypoport Aktie

160,40EUR -11,20EUR -6,53%
Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

12.08.2025 09:11:44

Hypoport SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen des Finanzhauses erfüllt, schrieb Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz eines vorübergehenden Rückgangs des Transaktionsvolumens sei die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal stabil geblieben./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
318,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
173,80 € 		Abst. Kursziel*:
82,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
160,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
98,25%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

