FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen des Finanzhauses erfüllt, schrieb Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz eines vorübergehenden Rückgangs des Transaktionsvolumens sei die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal stabil geblieben./la/bek



