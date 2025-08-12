Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen des Finanzhauses erfüllt, schrieb Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz eines vorübergehenden Rückgangs des Transaktionsvolumens sei die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal stabil geblieben./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
