Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX am Donnerstagmittag

Beim SDAX stehen die Signale am Donnerstag auf Stabilisierung.

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,11 Prozent auf 13 851,46 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder sind damit 113,790 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,224 Prozent auf 13 805,09 Punkte an der Kurstafel, nach 13 836,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 759,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 856,08 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0,667 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 960,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 319,31 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 01.02.2023, mit 13 163,14 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,219 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern verzeichnet.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell adesso SE (+ 6,23 Prozent auf 98,90 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,33 Prozent auf 37,20 EUR), GRENKE (+ 3,13 Prozent auf 23,10 EUR), MorphoSys (+ 2,79 Prozent auf 40,50 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,00 Prozent auf 66,30 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil DWS Group GmbH (-6,32 Prozent auf 35,58 EUR), Fielmann (-3,44 Prozent auf 46,66 EUR), ADTRAN (-2,57 Prozent auf 6,27 USD), Varta (-2,36 Prozent auf 17,20 EUR) und Salzgitter (-1,85 Prozent auf 25,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die DWS Group GmbH-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 476 062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 11,340 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,65 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

