Gewinne in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX

TecDAX-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,45 Prozent höher bei 3 418,73 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 517,110 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,053 Prozent auf 3 371,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 369,90 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 423,62 Punkte, das Tagestief hingegen 3 371,69 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,11 Prozent aufwärts. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 21.02.2024, mit 3 339,51 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, stand der TecDAX noch bei 3 325,64 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.03.2023, den Wert von 3 238,09 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,83 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Kontron (+ 6,31 Prozent auf 22,24 EUR), Nordex (+ 4,90 Prozent auf 11,99 EUR), JENOPTIK (+ 4,74 Prozent auf 30,04 EUR), Siltronic (+ 3,76 Prozent auf 86,90 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,36 Prozent auf 26,15 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen United Internet (-3,57 Prozent auf 21,08 EUR), EVOTEC SE (-2,55 Prozent auf 13,36 EUR), freenet (-1,41 Prozent auf 25,14 EUR), Nagarro SE (-1,20 Prozent auf 73,80 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,03 Prozent auf 115,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 628 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,210 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,18 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at