United Internet Aktie
|26,22EUR
|0,46EUR
|1,79%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Unternehmen habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Umsatz habe positiv überrascht, während das operative Ergebnis (Ebitda) etwas hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,46 €
|
Abst. Kursziel*:
21,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,23%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Analysen zu United Internet AGmehr Analysen
|12:14
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.25
|United Internet Buy
|Warburg Research
|11.06.25
|United Internet Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|26,34
|2,25%
