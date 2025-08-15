FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet von 26 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen seien weitgehend im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere im Wesentlichen die gestiegene Bewertung der Tochter Ionos./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.