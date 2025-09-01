United Internet Aktie
|27,44EUR
|0,18EUR
|0,66%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 28,90 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Detaillierte Auswertungen der Töchter 1&1 und Ionos trieben seine Schätzungen für die Barmittelzuflüsse des Mutterkonzerns an, schrieb Polo Tang in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er wies darauf hin, dass die Aktien trotz ihrer Kursrally für den eigentlichen Firmenkern - bereinigt um die Beteiligungswerte - immer noch einen negativen Wert einpreisten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,28 €
|
Abst. Kursziel*:
22,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,72%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten
|
29.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
29.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So bewegt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
27.08.25