Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich fester

Am Freitag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,30 Prozent höher bei 18 762,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 521,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 787,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.06.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 648,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 17 857,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 026,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,05 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens (+ 2,94 Prozent auf 184,16 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,61 Prozent auf 251,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,45 Prozent auf 102,20 EUR), adidas (+ 2,39 Prozent auf 231,20 EUR) und Infineon (+ 2,22 Prozent auf 36,09 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Sartorius vz (-1,31 Prozent auf 240,20 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,62 Prozent auf 29,01 EUR), Commerzbank (-0,41 Prozent auf 14,51 EUR), RWE (-0,41 Prozent auf 33,89 EUR) und Continental (-0,34 Prozent auf 58,92 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 345 360 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 216,870 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

