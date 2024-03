Gewinne in Frankfurt: MDAX am Montagmittag im Aufwind

Der MDAX gewinnt am Montagmittag an Fahrt.

Am Montag tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,58 Prozent höher bei 26 216,31 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 243,862 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,062 Prozent auf 26 080,37 Punkte an der Kurstafel, nach 26 064,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 296,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 080,37 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Stand von 26 148,08 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2023, den Stand von 26 904,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, betrug der MDAX-Kurs 26 446,93 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,32 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit HELLA GmbH (+ 5,62 Prozent auf 88,30 EUR), EVOTEC SE (+ 4,52 Prozent auf 13,19 EUR), Aroundtown SA (+ 3,88 Prozent auf 1,84 EUR), LEG Immobilien (+ 2,97 Prozent auf 72,20 EUR) und LANXESS (+ 2,91 Prozent auf 25,08 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil PUMA SE (-2,06 Prozent auf 40,93 EUR), Ströer SE (-1,90 Prozent auf 54,15 EUR), HelloFresh (-1,79 Prozent auf 7,35 EUR), Fraport (-1,45 Prozent auf 51,74 EUR) und Talanx (-1,34 Prozent auf 69,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 438 701 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 18,244 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

2024 präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at