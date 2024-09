Gewinne in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Der MDAX zeigte sich am dritten Tag der Woche wenig bewegt.

Schlussendlich schloss der MDAX nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 25 804,04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 248,792 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 786,09 Zählern und damit 0,019 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 781,19 Punkte).

Bei 25 886,25 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 702,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Wert von 24 812,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, wurde der MDAX auf 25 589,93 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, lag der MDAX bei 26 915,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 3,85 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp (+ 2,58 Prozent auf 3,06 EUR), HelloFresh (+ 2,29 Prozent auf 8,84 EUR), TRATON (+ 2,26 Prozent auf 29,45 EUR), TUI (+ 2,16 Prozent auf 6,44 EUR) und Siltronic (+ 1,93 Prozent auf 68,50 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil PUMA SE (-2,46 Prozent auf 37,32 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,34 Prozent auf 58,75 EUR), Delivery Hero (-1,30 Prozent auf 29,60 EUR), Ströer SE (-0,90 Prozent auf 54,90 EUR) und Scout24 (-0,87 Prozent auf 74,15 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 701 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 19,767 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die TRATON-Aktie weist mit 5,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

