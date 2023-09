Gewinne in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich zu

So performte der SDAX am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich erhöhte sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,64 Prozent auf 12 621,93 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 103,864 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 12 544,91 Punkte an der Kurstafel, nach 12 541,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 511,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 621,93 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, stand der SDAX bei 13 130,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, wurde der SDAX mit 13 294,42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, wurde der SDAX auf 10 531,52 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 13 880,68 Punkten. 11 980,54 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell STO SE (+ 3,55 Prozent auf 128,40 EUR), PVA TePla (+ 3,53 Prozent auf 15,27 EUR), Aroundtown SA (+ 3,47 Prozent auf 1,82 EUR), Schaeffler (+ 3,25 Prozent auf 5,41 EUR) und Salzgitter (+ 2,79 Prozent auf 25,08 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil MorphoSys (-4,94 Prozent auf 26,37 EUR), Grand City Properties (-2,21 Prozent auf 8,40 EUR), SYNLAB (-2,17 Prozent auf 8,12 EUR), KWS SAAT SE (-2,15 Prozent auf 54,70 EUR) und SUSE (-1,97 Prozent auf 14,40 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 068 425 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,520 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,82 zu Buche schlagen. Mit 8,21 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Grand City Properties-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at