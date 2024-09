Gewinne in Frankfurt: So performt der SDAX am Dienstagnachmittag

Am Dienstag steigt der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1,26 Prozent auf 13 632,88 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 97,107 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 13 517,27 Punkte an der Kurstafel, nach 13 462,97 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 509,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 651,25 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 869,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 14 472,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 13 106,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,36 Prozent ein. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 9,50 Prozent auf 58,80 EUR), SMA Solar (+ 5,93 Prozent auf 18,95 EUR), PVA TePla (+ 4,45) Prozent auf 12,20 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 4,43 Prozent auf 8,61 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,27 Prozent auf 16,13 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil IONOS (-4,27 Prozent auf 22,40 EUR), RENK (-3,64 Prozent auf 22,77 EUR), Südzucker (-2,71 Prozent auf 11,50 EUR), MLP SE (-1,44 Prozent auf 5,49 EUR) und BayWa (-0,92 Prozent auf 10,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Südzucker-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 496 658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 9,149 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent bei der TAKKT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at