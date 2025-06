Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag auf grünem Terrain

Mit dem TecDAX geht es am Dienstagmittag aufwärts.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,62 Prozent auf 3 847,87 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 664,666 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,445 Prozent fester bei 3 841,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 824,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 820,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 851,85 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 728,93 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 856,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 367,64 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,97 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 906,63 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,57 Prozent auf 102,90 EUR), United Internet (+ 2,24 Prozent auf 23,72 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,18 Prozent auf 33,78 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,69 Prozent auf 63,25 EUR) und Kontron (+ 1,59 Prozent auf 22,96 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nordex (-2,02 Prozent auf 17,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,82 Prozent auf 54,40 EUR), Siltronic (-0,75 Prozent auf 34,58 EUR), Bechtle (-0,31 Prozent auf 38,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,22 Prozent auf 45,69 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 184 282 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 308,328 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,02 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at