Gewinne in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Aufwind

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:41 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,24 Prozent auf 3 447,75 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 522,655 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,128 Prozent tiefer bei 3 435,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 439,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 451,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 429,44 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 348,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 199,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der TecDAX mit 3 245,68 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,70 Prozent aufwärts. Bei 3 451,40 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. 3 187,26 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 2,96 Prozent auf 260,50 EUR), Energiekontor (+ 1,98 Prozent auf 67,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,60 Prozent auf 57,08 EUR), HENSOLDT (+ 1,58 Prozent auf 34,72 EUR) und Sartorius vz (+ 1,44 Prozent auf 352,20 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen ADTRAN (-3,80 Prozent auf 5,82 USD), Kontron (-3,79 Prozent auf 20,80 EUR), SMA Solar (-3,76 Prozent auf 55,05 EUR), EVOTEC SE (-1,83 Prozent auf 13,16 EUR) und Nemetschek SE (-1,80 Prozent auf 87,28 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 632 374 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 202,327 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX präsentiert die United Internet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

