United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|United Internet-Anlage unter der Lupe
|
27.10.2025 10:04:55
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen
Am 27.10.2024 wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die United Internet-Aktie letztlich bei 19,22 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 520,291 United Internet-Aktien. Die gehaltenen United Internet-Anteile wären am 24.10.2025 14 422,48 EUR wert, da der Schlussstand 27,72 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 44,22 Prozent.
Insgesamt war United Internet zuletzt 4,79 Mrd. Euro wert. Die United Internet-Aktie wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
