Erste Schätzungen: United Internet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

United Internet veröffentlicht voraussichtlich am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass United Internet für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,206 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll United Internet nach der Prognose von 1 Analyst 1,61 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -0,280 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,47 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,33 Milliarden EUR im Vorjahr.

