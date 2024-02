Gewinne in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Das macht der FTSE 100 am Montag.

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,42 Prozent auf 7 647,60 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,373 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 615,54 Punkten in den Montagshandel, nach 7 615,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 647,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 614,55 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 05.01.2024, einen Wert von 7 689,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 417,73 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 901,80 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,957 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 2,81 Prozent auf 5,19 GBP), Burberry (+ 2,53 Prozent auf 13,15 GBP), Land Securities Group (+ 1,72 Prozent auf 6,62 GBP), National Grid (+ 1,49 Prozent auf 10,56 GBP) und GSK (+ 1,48 Prozent auf 16,35 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Vodafone Group (-1,31 Prozent auf 0,68 GBP), Lloyds Banking Group (-0,70 Prozent auf 0,42 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-0,52 Prozent auf 98,98 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,52 Prozent auf 88,30 GBP) und Kingfisher (-0,51 Prozent auf 2,14 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 20 384 473 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 187,968 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at