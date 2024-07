Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start freundlich

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent stärker bei 20 033,32 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,083 Prozent tiefer bei 19 995,28 Punkten in den Handel, nach 20 011,89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 19 995,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20 049,29 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,59 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 03.06.2024, mit 18 600,97 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 160,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 208,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 21,09 Prozent aufwärts. Bei 20 049,29 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16 249,19 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 3,55 Prozent auf 239,47 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,92 Prozent auf 7,41 USD), Lucid (+ 2,73 Prozent auf 2,83 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,46 Prozent auf 135,83 USD) und JDcom (+ 1,38 Prozent auf 26,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-1,43 Prozent auf 11,41 USD), MercadoLibre (-1,35 Prozent auf 1 575,00 USD), Arm (-1,05 Prozent auf 161,74 USD), Charter A (-1,02 Prozent auf 300,41 USD) und Gilead Sciences (-0,95 Prozent auf 67,75 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 549 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,159 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 3,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at