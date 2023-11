Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent stärker bei 1 631,74 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 1 631,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 631,19 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 628,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 639,36 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,694 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 1 528,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 590,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, wies der ATX Prime einen Stand von 1 627,89 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 3,03 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 513,39 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit IMMOFINANZ (+ 3,07 Prozent auf 18,78 EUR), S IMMO (+ 2,75 Prozent auf 12,72 EUR), Palfinger (+ 2,64 Prozent auf 23,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,62 Prozent auf 117,40 EUR) und STRABAG SE (+ 1,70 Prozent auf 38,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-3,58 Prozent auf 9,16 EUR), AMAG (-2,87 Prozent auf 27,10 EUR), Verbund (-2,75 Prozent auf 81,30 EUR), Polytec (-2,60 Prozent auf 3,75 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,88 Prozent auf 41,70 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 267 294 Aktien gehandelt. Mit 29,739 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,56 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

