Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Aktien der Strabag von "Buy" auf "Accumulate" reduziert. Das Kursziel für die Titel wurde von Analyst Michael Marschallinger nach der jüngsten Vorlage eines Tradings Statements des Baukonzerns allerdings deutlich von 66,3 auf 91,6 Euro erhöht.

Nach einer YTD-Performance von 110 Prozent und einer Neubewertung der Aktien lassen die aktuellen Bewertungsniveaus nur wenig Spielraum für weitere Kurssteigerungen, begründeten die Erste Group-Experten die Senkung der Einstufung.

Zum Vergleich. Am Freitagvormittag notierten die Strabag-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 82,40 Euro.

Die Strabag verzeichnete einen soliden Start ins Jahr mit einem Auftragsbestand auf einem neuen Allzeithoch - getrieben einerseits durch die Erstkonsolidierung der Georgiou-Gruppe in Australien, und andererseits durch zweistelliges Wachstum in den Hauptmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Slowakei.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 5,16 Euro für 2025, sowie 5,24 bzw. 5,68 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,30 Euro für 2025, sowie 2,40 bzw. 2,50 Euro für 2026 bzw. 2027..

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/mik

ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com

AFA0029 2025-05-23/11:15