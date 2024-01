Gewinne in Zürich: SMI am Freitagmittag im Aufwind

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 1,28 Prozent höher bei 11 352,82 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,269 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,269 Prozent auf 11 239,14 Punkte an der Kurstafel, nach 11 209,02 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 245,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 388,33 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, mit 11 153,09 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, notierte der SMI bei 10 367,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 317,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,63 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 388,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 14,04 Prozent auf 422,30 CHF), Richemont (+ 4,59 Prozent auf 126,55 CHF), Roche (+ 2,17 Prozent auf 247,25 CHF), Nestlé (+ 1,56 Prozent auf 97,70 CHF) und Sika (+ 1,30 Prozent auf 240,70 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-0,35 Prozent auf 74,02 CHF), Novartis (-0,18 Prozent auf 92,58 CHF), Sonova (-0,14 Prozent auf 276,00 CHF), Zurich Insurance (-0,11 Prozent auf 441,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,11 Prozent auf 36,54 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 947 818 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 262,808 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at