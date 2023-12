Gewinne in Zürich: So steht der SLI am Mittag

Der SLI springt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent auf 1 760,21 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 1 758,31 Punkte an der Kurstafel, nach 1 757,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 764,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 757,58 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, stand der SLI bei 1 661,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, lag der SLI noch bei 1 731,95 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 12.12.2022, bei 1 687,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 4,71 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,80 Prozent auf 275,20 CHF), Straumann (+ 1,67 Prozent auf 122,00 CHF), Swisscom (+ 0,94 Prozent auf 513,20 CHF), Logitech (+ 0,81 Prozent auf 79,62 CHF) und Schindler (+ 0,79 Prozent auf 203,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ams (-4,08 Prozent auf 1,92 CHF), Julius Bär (-1,12 Prozent auf 44,84 CHF), Swatch (I) (-0,69 Prozent auf 229,60 CHF), Richemont (-0,43 Prozent auf 116,95 CHF) und Partners Group (-0,34 Prozent auf 1 176,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 520 101 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 272,434 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

