Gewinne in Zürich: SPI klettert zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 14 733,05 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,930 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,306 Prozent auf 14 728,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14 683,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 14 728,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 733,69 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, stand der SPI noch bei 14 594,60 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 15.11.2023, einen Stand von 14 096,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 517,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 1,12 Prozent zu Buche. Bei 14 931,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Kinarus (+ 6,67 Prozent auf 0,01 CHF), ObsEva (+ 2,97 Prozent auf 0,07 CHF), Meyer Burger (+ 2,78 Prozent auf 0,12 CHF), GAM (+ 2,74 Prozent auf 0,38 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,69 Prozent auf 6,10 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Molecular Partners (-2,50 Prozent auf 3,90 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-1,63 Prozent auf 8,44 CHF), VP Bank (-1,26 Prozent auf 94,20 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-1,23 Prozent auf 16,10 CHF) und Vetropack A (-1,16 Prozent auf 34,10 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Kinarus-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 987 000 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 265,937 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

2024 präsentiert die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

