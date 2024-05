Gewinne in Zürich: SPI notiert zum Start im Plus

Der SPI hält am vierten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SPI legt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,55 Prozent auf 15 975,51 Punkte zu. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,942 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,427 Prozent auf 15 955,39 Punkte an der Kurstafel, nach 15 887,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 955,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 982,67 Zählern.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,80 Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, wurde der SPI mit 14 862,40 Punkten berechnet. Der SPI lag vor drei Monaten, am 16.02.2024, bei 14 798,96 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.05.2023, den Wert von 15 186,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 982,67 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 4,73 Prozent auf 4,65 CHF), Roche (+ 4,66 Prozent auf 238,10 CHF), Roche (+ 4,02 Prozent auf 258,80 CHF), Feintool International (+ 3,35 Prozent auf 18,50 CHF) und DocMorris (+ 2,61 Prozent auf 74,75 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen HOCHDORF (-1,99 Prozent auf 6,88 CHF), dormakaba (-1,61 Prozent auf 488,50 CHF), Idorsia (-1,53 Prozent auf 2,31 CHF), VAT (-1,08 Prozent auf 475,80 CHF) und ARYZTA (-1,07 Prozent auf 1,75 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 8 168 582 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,550 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 6,88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at