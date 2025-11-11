Zuversicht in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI

Am Dienstag klettert der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,70 Prozent auf 17 299,55 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,160 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,446 Prozent fester bei 17 255,85 Punkten in den Handel, nach 17 179,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 299,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 255,85 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 212,17 Punkte. Der SPI wies vor drei Monaten, am 11.08.2025, einen Stand von 16 567,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, betrug der SPI-Kurs 15 852,65 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 19,60 Prozent auf 0,18 CHF), Evolva (+ 8,55 Prozent auf 0,99 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,11 Prozent auf 1,60 CHF), Relief Therapeutics (+ 5,54 Prozent auf 3,15 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 5,33 Prozent auf 7,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-6,25 Prozent auf 0,75 CHF), Clariant (-4,71 Prozent auf 6,58 CHF), GAM (-4,35 Prozent auf 0,17 CHF), Xlife Sciences (-4,35 Prozent auf 17,60 CHF) und Ascom (-3,71 Prozent auf 3,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die Clariant-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 261 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,298 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at