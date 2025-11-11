HT5 Aktie

HT5 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investmentbeispiel 11.11.2025 10:03:38

SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 174,70 CHF. Bei einem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,241 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2025 84,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,48 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 99,15 Prozent vermindert.

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)mehr Nachrichten