HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
11.11.2025 10:03:38
SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 174,70 CHF. Bei einem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,241 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2025 84,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,48 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 99,15 Prozent vermindert.
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
