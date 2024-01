Gewinne in Zürich: SPI verbucht am Mittag Zuschläge

Am Mittag agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Am Donnerstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,12 Prozent stärker bei 14 587,78 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,991 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,237 Prozent fester bei 14 604,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 569,83 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 625,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 14 565,68 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,441 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, stand der SPI bei 14 310,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 084,96 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 04.01.2023, den Stand von 14 254,16 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell CI Com SA (+ 20,00 Prozent auf 1,86 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 19,47 Prozent auf 5,46 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 11,60 Prozent auf 4,33 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,44 Prozent auf 0,05 CHF) und ObsEva (+ 7,58 Prozent auf 0,04 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Arundel (-19,33 Prozent auf 0,12 CHF), Schlatter Industries (-9,30 Prozent auf 23,40 CHF), Dätwyler (-6,55 Prozent auf 179,80 CHF), Relief Therapeutics (-4,97 Prozent auf 1,87 CHF) und ASMALLWORLD (-3,31 Prozent auf 1,75 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 608 024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 271,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die Edisun Power Europe-Aktie verzeichnet mit 4,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,43 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

