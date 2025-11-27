Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 09:00:00

GKB lanciert neuen Wirtschaftsmonitor für Graubünden

Der neue Wirtschaftsmonitor Graubünden der Graubündner Kantonalbank (GKB) liefert Unternehmen, Politik und Bevölkerung einen Überblick über den aktuellen Stand der Bündner Wirtschaft. Die Informationen sind fundiert, kompakt und verständlich aufbereitet. Der Monitor zeigt auf einen Blick, wie sich die regionale Wirtschaft entwickelt, und bietet eine wertvolle Orientierungshilfe für Entscheidungen im Alltag und in der Planung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Graubündner Kantonalbank
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Graubuendner Kantonalbankmehr Nachrichten