Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|
27.11.2025 09:00:00
GKB lanciert neuen Wirtschaftsmonitor für Graubünden
Der neue Wirtschaftsmonitor Graubünden der Graubündner Kantonalbank (GKB) liefert Unternehmen, Politik und Bevölkerung einen Überblick über den aktuellen Stand der Bündner Wirtschaft. Die Informationen sind fundiert, kompakt und verständlich aufbereitet. Der Monitor zeigt auf einen Blick, wie sich die regionale Wirtschaft entwickelt, und bietet eine wertvolle Orientierungshilfe für Entscheidungen im Alltag und in der Planung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Graubündner Kantonalbank
