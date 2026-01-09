Rio Tinto Aktie
WKN: 855018 / ISIN: AU000000RIO1
|
09.01.2026 18:03:31
Glencore and Rio Tinto Restart Talks to Create a Mining Giant
The negotiations come amid an increase in deal-making across the mining industry as demand for copper and other metals soars.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!