GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Preisgestaltung für öffentliches Emissionsangebot in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt
^LONDON, Ontario, Dec. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR176&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute die
Preisgestaltung für sein öffentliches Zeichnungsangebot (das?Angebot") von
1.739.130 Stammaktien in den USA bekannt, zusammen mit den dazugehörigen
Optionsscheinen zum Kauf von 869.565 Stammaktien, was einem Bruttoerlös von etwa
20 Millionen US-Dollar vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Angebotskosten
entspricht. Die Stammaktien werden gemeinsam mit einem halben Optionsschein
ausgegeben. Je ein ganzer Optionsschein berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie
des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 16,00 US-Dollar pro Aktie. Die
Optionsscheine sind sofort ausübbar und verfallen drei Jahre nach dem
Ausgabedatum.
D. Boral Capital LLC fungiert als Konsortialführer für das Angebot. Roth Capital
Partners fungiert als Finanzberater für das Angebot.
Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Ausgaben im Zusammenhang
mit dem Bau seiner Demonstrationsanlage sowie den Restbetrag (falls vorhanden)
für laufende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, allgemeine Unternehmenszwecke
und Betriebskapital zu verwenden. Der Abschluss des Angebots wird
voraussichtlich am oder um den 22. Dezember 2025 erfolgen, vorbehaltlich der
Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige
Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 260.869 zusätzlichen Stammaktien
und/oder Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 130.434 zusätzlichen Stammaktien
eingeräumt.
Das Angebot erfolgt gemäß einer gültigen Registrierungserklärung (Shelf
Registration Statement) auf Formular F-10 in der geänderten Fassung
(Aktenzeichen 333-292023), die zuvor am 15. Dezember 2025 bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission,?SEC") eingereicht
wurde und mit der Einreichung in Kraft trat, sowie gemäß dem kanadischen
Kurzprospekt der Gesellschaft vom 15. Dezember 2025 (der?Basisprospekt"). Aduro
wird die Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten Staaten anbieten und
verkaufen. Es werden keine Wertpapiere an kanadische Käufer angeboten oder
verkauft.
Der Basisprospekt zum Angebot, in dem die Bedingungen des Angebots beschrieben
sind, wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada und bei
der SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht und kann kostenlos auf den
Profilen des Unternehmens auf der Website SEDAR+ der Canadian Securities
Administrators unter www.sedarplus.ca oder auf der Website der SEC unter
www.sec.gov abgerufen werden. Ein endgültiger Nachtrag zum Prospekt mit den
endgültigen Bedingungen wird bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen
Provinzen British Columbia und Ontario sowie bei der SEC eingereicht. Exemplare
des endgültigen Prospekts können, sobald sie verfügbar sind, auf der Website der
SEC unter www.sec.gov oder bei D. Boral Capital LLC, Attention: 590 Madison
Avenue 39th Floor, New York, NY 10022, oder per E-Mail unter
info@dboralcapital.com oder telefonisch unter +1(212)-970-5150 angefordert
werden.
Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das
Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere
vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Diese Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten weder ohne Registrierung noch ohne eine
entsprechende Ausnahmegenehmigung angeboten oder verkauft werden. In keinem
Staat oder sonstigen Rechtsgebiet, in dem solche Angebote, Aufforderungen oder
Verkäufe vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweiligen
Wertpapiergesetzen unzulässig sind, dürfen Wertpapiere des Unternehmens
angeboten, beworben oder verkauft werden.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
D. Boral Capital LLC. (https://dboralcapital.com/)
dbccapitalmarkets@dboralcapital.com (mailto:dbccapitalmarkets@dboralcapital.com)
+1 212 970 5150
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen
Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
umfassen unter anderem Verweise auf die Erwartungen des Unternehmens
hinsichtlich des Abschlusses des öffentlichen Angebots sowie der geplanten
Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie
für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem
Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot oder Faktoren, die zu
Änderungen bei der erwarteten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen
führen. Diese und weitere Risiken und Ungewissheiten sind ausführlicher im
Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom
20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR
unter www.sec.gov verfügbar ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese
Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht,
einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas,
erforderlich.
Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7393ad12-99af-4dbf-
bf2d-8c68f67a681c
Â°
