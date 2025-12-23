GNW-News: Aduro Clean Technologies schließt öffentliches Emissionsangebot über 20 Millionen US-Dollar ab

^LONDON, Ontario, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR177&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute den

Abschluss seines öffentlichen Emissionsangebots (das?Angebot") von

1.739.130 Stammaktien in den USA bekannt, zusammen mit den dazugehörigen

Optionsscheinen zum Kauf von 869.565 Stammaktien, was einem Bruttoerlös von etwa

20 Millionen US-Dollar vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Angebotskosten

entspricht. Die Stammaktien wurden in Verbindung mit einem begleitenden halben

Optionsschein verkauft (wobei jeder ganze Optionsschein in eine Stammaktie des

Unternehmens umgewandelt werden kann). Je ein ganzer Optionsschein berechtigt

zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 16,00

US-Dollar pro Aktie. Die Optionsscheine sind sofort ausübbar und verfallen drei

Jahre nach dem Ausgabedatum.

D. Boral Capital LLC fungierte als Konsortialführer für das Angebot. Roth

Capital Partners fungierte als Finanzberater für das Angebot.

Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Ausgaben im Zusammenhang

mit dem Bau seiner Demonstrationsanlage sowie den Restbetrag (falls vorhanden)

für laufende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, allgemeine Unternehmenszwecke

und Betriebskapital zu verwenden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige

Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 260.869 zusätzlichen Stammaktien

und/oder Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 130.434 zusätzlichen Stammaktien

eingeräumt.

Das Angebot erfolgte gemäß einer gültigen Registrierungserklärung (Shelf

Registration Statement) auf Formular F-10 in der geänderten Fassung

(Aktenzeichen 333-292023), die zuvor am 15. Dezember 2025 bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission,?SEC") eingereicht

wurde und mit der Einreichung in Kraft trat, sowie gemäß dem kanadischen

Kurzprospekt der Gesellschaft vom 15. Dezember 2025 (der?Basisprospekt"). Aduro

hat die Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten Staaten angeboten und

verkauft. Es wurden keine Wertpapiere an kanadische Käufer angeboten oder

verkauft.

Der Basisprospekt zum Angebot, in dem die Bedingungen des Angebots beschrieben

sind, wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada und bei

der SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht und kann kostenlos auf den

Profilen des Unternehmens auf der Website SEDAR+ der Canadian Securities

Administrators unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) oder auf der

Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) abgerufen werden. Ein

endgültiger Prospektnachtrag mit den endgültigen Bedingungen wurde bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen British Columbia und

Ontario sowie bei der SEC eingereicht. Exemplare des endgültigen Prospekts

können auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei D. Boral Capital LLC,

Attention: 590 Madison Avenue 39th Floor, New York, NY 10022, oder per E-Mail

unter info@dboralcapital.com (mailto:info@dboralcapital.com) oder telefonisch

unter +1(212)-970-5150 angefordert werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das

Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere

vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Diese Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten weder ohne Registrierung noch ohne eine

entsprechende Ausnahmegenehmigung angeboten oder verkauft werden. In keinem

Staat oder sonstigen Rechtsgebiet, in dem solche Angebote, Aufforderungen oder

Verkäufe vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweiligen

Wertpapiergesetzen unzulässig sind, dürfen Wertpapiere des Unternehmens

angeboten, beworben oder verkauft werden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

D. Boral Capital LLC. (https://dboralcapital.com/)

dbccapitalmarkets@dboralcapital.com (mailto:dbccapitalmarkets@dboralcapital.com)

+1 212 970 5150

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen

Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

umfassen unter anderem Verweise auf die Erwartungen des Unternehmens

hinsichtlich des Abschlusses des öffentlichen Angebots sowie der geplanten

Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie

für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und

Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem

Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der üblichen

Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot oder Faktoren, die zu

Änderungen bei der erwarteten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen

führen. Diese und weitere Risiken und Ungewissheiten sind ausführlicher im

Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom

20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR

unter www.sec.gov verfügbar ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese

Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht,

einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas,

erforderlich.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a412244-df52-4dcc-a370-

86dd2d9db55f.

Â°