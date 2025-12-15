Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Profitable Michelin SA-Investition?
|
15.12.2025 10:04:02
CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Michelin SA-Papier statt. Diesen Tag beendete die Michelin SA-Aktie bei 26,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 37,771 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Michelin SA-Papiers auf 28,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 059,49 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 5,95 Prozent vermehrt.
Michelin SA war somit zuletzt am Markt 19,93 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Michelin SAmehr Nachrichten
|
10:04
|CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.12.25
|GNW-News: Eine neue Auszeichnung im Guide MICHELIN Doha, zweite Ausgabe (dpa-AFX)
|
08.12.25