Goldman Sachs Group Inc. gibt Zalando-Aktie Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Ausblick des Online-Händlers auf den Bruttowarenwert im laufenden dritten Quartal habe sich verbessert, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Zalando-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:55 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,57 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 52,99 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 629 680 Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 0,6 Prozent nach oben. Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 20:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



