Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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23.07.2026 12:01:38
Google Hit With $1 Billion Fine By EU Over Search Engine Practices
At a tense moment for trans-Atlantic trade, the European Union accused Google of anti-competitive business practices.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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